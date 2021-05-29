Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye finali başladı
Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye finali Antalya'da başladı.
Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye finali Antalya'da başladı.
Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan bir otelin sahalarında oynanan Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası final karşılaşmalarında Türkiye'den 45 amatör sporcu mücadele ediyor. Mehmet Aygün, Fetih Tamince, Yasin Akkanat, Recep Turan, Ali Şahin, Ahmet Çağıl, Ercan Oruç, Cahit Şahin, Emin Caner ve Birol Uygurlu gibi isimlerin yarıştığı turnuvada 5 kategoride birinci olan golfçüler ekim ayında Meksika'da yapılacak dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek.
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