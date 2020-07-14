Dünya çapında vaka sayıları sıçradı, yasaklar geri geldi

14 Temmuz 2020 Salı, 11:08

2020’nin başında Çin’de ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü panik yaratmaya devam ediyor… Başta Avrupa ve ABD olmak üzere birçok ülkede geçen aylarda başlayan normale dönüş süreci sonrasında vaka sayısının hızla artması yetkilileri harekete geçirdi.

Resmi verilere göre 13 milyondan fazla vakanın olduğu ve 575 binden fazla insanın yaşamını kaybettiği koronavirüs salgınında vakaların hızla artması ile birlikte yetkililer sokağa çıkma yasaklarını ve karantina uygulamalarını gündemine aldı.

Hong Kong, salı gecesinden itibaren yeni sosyal mesafe kurallarını uygulamaya alırken, çok sıkı cezalar verileceğini duyurdu. Yetkililer büyük ölçekli salgın ihtimalinin yüksek olduğunu duyurdu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA CORONA TESPİT EDİLDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri olan Meksika’nın Oaxaca eyaletindeki bir hastane tamamen karantina altına alındı. Yetkililer, hastanede çalışanların yüzde 68’inde koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Filipinler’in başkenti Manila’da yaklaşık 250 bin insan karantina altına alınacak. Güneydoğu Asya’da en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke olan Filipinler’de sokağa çıkma yasaklarının uygulanacağı belirtildi.

Koronavirüs salgınının merkez üssü olan ABD’de vakaların en çok arttığı eyaletlerden California’da valilik, bütün restoran, sinema, müze ve barları kapatma kararı aldı. Resmi vakalara göre ABD’de geçen hafta yaklaşık günlük vaka sayısı 60 bin seviyesinde seyretti.

Avustralya’da vaka sayısının hızla yükseldiği New South Wales’te alkollü içki satan işletmelere yasak getirildi. Özellikle Sydney’deki Crossroads isimli bir barda salgın görülmesi sonrasında bu kararın alındığı ifade edildi.