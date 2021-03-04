Dünya Cinsel İstismar ile Savaşma Günü: Türkiye’de son 10 yılda 250 bin çocuk istismara uğradı

04 Mart 2021 Perşembe, 16:24

Çocuğa yönelik cinsel istismar, dünyada en sık işlenen ve görülme oranı en çok artan suçların başında geliyor. Cinsel istismar konusunda tüm dünyada farkındalık yaratmak amacıyla, 2009 yılından itibaren 4 Mart, “Dünya Cinsel İstismar İle Savaşma Günü” olarak kabul ediliyor.

Dünyada çocuğa yönelik cinsel istismar vakaları her geçen yıl artarken, Türkiye de bu konuda sabıkalı ülkelerin başında geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2016 verilerine göre, Türkiye’de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısı, son 10 yılda yaklaşık 3 kat artarken 250 bin çocuk istismara uğradı. TÜİK’in 2019 verilerine göre ise güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen 206 bin 498 çocuğun yüzde 15,2'si cinsel suçlardan mağdur oldu.

VÜCUT DOKUNULMAZLIĞI SUÇLARI İLK ÜÇTE

Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı adli istatistiklere göre, Türkiye'de 2019’da "Cinsel dokunulmazlığa karşı suç" kapsamında 49 bin 57 dava açıldı. Bunların 22 bin 689'unu çocuklara yönelik cinsel istismar suçları oluşturdu. Yine Adalet Bakanlığı’nın istatistiklerine göre, 2012'de çocuğun cinsel istismarı davalarındaki suç sayısı 17 bin 589 iken, 2019'da bu sayı 22 bin 689'a çıktı.

Bakanlığın 2019 Adalet İstatistikleri’ne göre, TCK'de belirlenen suçlarla ilgili olarak yıl içinde açılan davalardaki suç sayısı 2 milyon 751 bin 451 iken, bu listede 526 bin 517 suç sayısı ile vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar (TCK 86-93) ilk 3 sırada yer aldı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise 2020 yılında yaptığı açıklamada, “Çocukların cinsel istismarı” suçundan halen cezaevlerinde 12 bin 942 hükümlü ve 2 bin 550 tutuklunun bulunduğunu belirtmişti.

2002’DEN BU YANA 440 BİN ÇOCUK DOĞUM YAPTI

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu'nun 2018 raporuna göre ise 2002’den bu yana 18 yaşın altında 440 bin çocuk doğum yaptı. Aynı rapora göre, 15 yaşın altında cinsel istismara uğrayarak doğum yapan çocuk sayısı ise 15 bin 937 olarak kayıtlara geçti.

ADALET BAKANLIĞI İSTİSMAR VERİLERİNİ PAYLAŞMIYOR

Çocuk İstismarı ve İhmali ile Mücadele Derneği’nin, “Rakamlarla Çocuk Cinsel İstismarı” raporunda, istismara uğrayan çocuk sayısının 2014 yılına göre 2017 yılında yüzde 67.9 arttığı görüldü.

Ayrıca 2014 yılında, 11 bin 95 olan istismar sayısı 2017 yılında 18 bin 623’e çıktı. 2014-2017 yılları arasında ise 7 bin 466’sı oğlan, 51 bin 818’i kız çocuğu olmak üzere toplam 59 bin 284 çocuk cinsel istismara uğradı. Derneğin bu verileri açıklayacağını duyurmasının ardından, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilere erişimi kapattığını açıkladı. Yani Adalet Bakanlığı artık çocuk istismarına yönelik verileri paylaşmıyor.

Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet’e konuşan Çocuk İstismarı ve İhmali ile Mücadele Derneği (ÇİP) Sözcüsü ve Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Çolakoğlu, “Bu verilere ulaşmamız yasal olsa da Adalet Bakanlığı artık bu verilere erişimi kapattı. Çocuğa yönelik cinsel istismar vakalarına ilişkin verilere 2019 yılından beri ulaşamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı’nın konuyla ilgili yayımladığı en son verilere göre, 2011-2018 yılları arasında cinsel taciz suçundan açılan davalar incelendiğinde, 2011 yılında 12 bin 729 olan suç sayısının 2013 yılında 15 bin 394'e kadar çıktığı görüldü. Bu oran, 2017 yılında 11 bin 632'ye kadar gerilese de 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 24’lük bir artışla 14 bin 429'a ulaştı. Bakanlık verilerine göre, 2018’de TCK uyarınca karara bağlanan cinsel istismar davalarındaki toplam suç sayısı 2 milyon 440 bin 451 olarak belirtildi.

TÜRKİYE, ÇOCUKLAR İÇİN EN GÜVENLİ ÜLKELER LİSTESİNDE 18. SIRADA

The Economist’in farklı bölgelerden topladığı verilerle oluşturduğu rapora göre Türkiye, çocuklar için en güvenli 60 ülke arasında 18. sırada yer aldı. Çocuklara yönelik cinsel istismar ve cinsel suçların engellenmesine yönelik raporda, Türkiye’nin notu 100 üzerinden 56.7 olarak belirlendi.

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) 2018 raporuna göre ise Türkiye'deki cinsel suçların yüzde 46'sı çocuklara karşı işlendi. İHD’ye göre, Türkiye, çocuğun cinsel istismarında dünya listesinde 3.sırada yer aldı.