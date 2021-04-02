Dünya devinin lojistiği Türk şirketine emanet
Türkiye’nin lojistik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden Netlog’un iştiraki Bleckmann, dünyanın önde gelen moda markalarından Karl Lagerfeld’in 45 ülkedeki lojistik operasyonlarını yönetecek.
Dünya moda endüstrisinin markalarından Karl Lagerfeld uluslararası büyümesini Bleckmann ile hızlandırıyor. İki şirket arasında varılan ve Ocak 2021’den itibaren geçerli olan anlaşmaya göre, Karl Lagerfeld’in 45 ülkedeki lojistik operasyonları Bleckmann tarafından yönetilecek.
Bleckmann söz konusu operasyon için Hollanda’nın Enschede bölgesinde bulunan deposunun 6 bin metrekarelik bölümünü de Karl Lagerfeld ürünlerine ayıracak. Söz konusu anlaşma aynı zamanda Türk lojistik sektörü açısından da büyük önem taşıyor. Nitekim Bleckmann’in hisselerinin yaklaşık yüzde 90’u Türkiye’nin en büyük lojistik şirketi Netlog’a ait.
Netlog 2014’te Avrupa’da ciddi iki satın alma gerçekleştirirken; Hollandalı TNT Lojistik ile Belçikalı Belspeed firmalarını bünyesine katmıştı. Daha sonra bu iki şirketin operasyonları Bleckmann çatısı altında birleştirildi. Netlog, geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği ikinci tur yatırımıyla da Bleckmann’deki hisselerini yüzde 90’un üzerine taşıdı.
ÇALIŞAN SAYISI 6 BİNE KADAR ÇIKIYOR
Önde gelen fashion & lifestyle markalarıyla çalışan Bleckmann yılda 300 milyondan fazla ünitenin dağıtımını ve depolamasını gerçekleştiriyor. Avrupa genelinde 2 bin mağazanın dağıtımını üstlenen Bleckmann’ın Belçika, Hollanda, İngiltere ve ABD’de 32 deposu bulunuyor. Normal dönemde 4.500 olan çalışan sayısı yüksek sezonlarda 6 bine kadar çıkıyor.
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