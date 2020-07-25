Dünya genelinde Covid-19 bilançosu: Can kaybı 642 bin 829’a yükseldi

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 10:22

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 348 bin 200 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 85 bin 385’e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7’nci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 375 bin 961 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 17 bin 843 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 8 bin 914 olurken, vaka sayısı 341 bin 304’e yükseldi.

AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Avrupa’da ise İspanya’da toplam vaka sayısı 319 bin 501 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 28 bin 432 olarak açıklandı. İngiltere’de ise toplam vaka sayısı 297 bin 914 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin 677’ye yükseldiği açıklandı.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 15 BİN 289’A ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 15 bin 289’a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 286 bin 523’e çıktığı açıklandı.



