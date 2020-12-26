Dünya genelinde koronavirüse karşı kaç kişi aşılandı?

26 Aralık 2020 Cumartesi, 18:48

Dünyada 1,75 milyonu aşkın kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşın 7 ülkede yaygın aşılama başladı. Şu anda tüm dünyada aşılananların sayısı 3,5 milyona yaklaşırken, bunun yarısından fazlasını ABD ve Çin vatandaşları oluşturuyor.

NTV'nin aktardığı habere göre, İngiltere’de yer alan Oxford Üniversitesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren “Our World in Data” adlı kuruluş, dünyada kaç kişinin aşılandığını haritalandırdı.

Buna göre 25 Aralık itibariyle ABD, Çin, Rusya, Kanada, İsrail, İngiltere ve Bahreyn ilk doz aşıları yaşlılara ve sağlık çalışanlarına uygulamaya başladı.

Verilerde, dünyada şu ana kadar bu yedi ülkede 3,23 milyon doz aşının doz aşının dağıtıldığı görülüyor. En çok aşılama yapan ülkelerin başında ise 1,01 milyon doz ile ABD geliyor. ABD'yi bir milyon doz ile Çin takip ediyor.

Bununla birlikte, dünyada halihazırda uygulanan Pfizer/BioNTech, Moderna, Sputnik V, Sinopharm ve Sinopharm aşıları iki doz halinde uygulanıyor. Bu nedenle dozların ülkeler arasındaki dağılımı büyük önem taşıyor.

DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 0,04'Ü AŞILANDI

Şu anda nüfusunun yüzde 2,94'ünü aşılayan Bayreyn, dünya ülkeleri arasında öne çıkıyor. Diğer taraftan, dünya genelinde aşılanların oranı yüzde 0,04 görülüyor.