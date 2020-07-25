Dünya genelinde vakalar artıyor: 'İkinci dalgayı yaşıyor olabiliriz'

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 16:13

Dünya genelinde koronavirüs vakalarında artış kaydedildi. En az 40 ülkede vakaların arttığı, bu ülkeler arasında ABD, Brezilya ve Hindistan’ın yanı sıra Avustralya, İspanya, Japonya, Bulgaristan’ın da yer aldığı belirtildi.

ABD’DE ÖLÜ SAYISI 145 BİNİ AŞTI

Bu hafta içinde vaka sayısının 4 milyonu aştığı ABD’de, art arda dört gün boyunca 1000’den fazla korona kaynaklı ölüm kaydedildi. Toplam ölü sayısı 145 bini aştı. Florida’da salgının patlak vermesinden bu yana vakalar yüzde 35 oranında arttı. Eyaletin 27 kentinde en az 53 hastanede yoğun bakım üniteleri ve hastane yatakları doldu.

Toplamda 435 bin 334 vakanın kaydedildiği ve 8 binden fazla kişinin öldüğü Kaliforniya eyaletinde ise sağlık yetkilileri yayılımı takip etmenin zorlaştığını aktardı.

‘İKİNCİ DALGA OLABİLİR’

Yaz sezonunun hız kesmeden devam ettiği Avrupa’da da vakalarda artış kaydedildi. Turizm sektörünün hareketlendiği İspanya’da ise sağlık yetkilileri ikinci dalganın yaşanıyor olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Virüs uzmanı ve acil sağlık merkezi müdür yardımcısı Maria Jose Sierra, ülkede iki hafta içinde bulaşma oranının iki katına çıktığını dile getirdi.

“İkinci dalgayı yaşıyor olabiliriz” diyen Sierra, büyük kentlerde virüsün yayılma hızının arttığını aktardı. Ülkede vaka sayısı 272 bin 421’e ölü sayısı 28 bin 432’ye yükseldi.

FRANSA’DAN KATALONYA UYARISI

Vaka sayısının 217 bin 797’ye, ölü sayısının 30 bin 195’e çıktığı Fransa’da ise yetkililer, vatandaşların İspanya’nın Katalonya bölgesine seyahat etmemelerini tavsiye etti. Fransa Başbakanı Jean Castex, bölgede vakaların hızla arttığı uyarısında bulundu.

KENYA’DA ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Doğu Afrika ülkesi Kenya’da kısıtlamaların hafifletilmesiyle beraber vakalarda artış gözlemlendi. 1 Ağustos’tan itibaren uluslararası uçuşların başlayacağını açıklayan Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, hükümet yetkililerine acil toplantı çağrısında bulundu.

Avustalya’da vakaların yükselişe geçtiği Victoria eyaletinde, Başbakan Daniel Andrews 357 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu. Ülke genelinde vaka sayısı 13.950’ye, ölü sayısı 145’e yükseldi.

Kaynak: Gazete Duvar