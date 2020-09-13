Dünya Mizah Ödülleri'nde Hicabi Demirci ikincilik ödülü kazandı
İtalya'da bu yıl 5. kez düzenlenen World Press Awards (Dünya Mizah Ödülleri) yarışmasında Türkiye'den çizer Hicabi Demirci, karikatür dalında 'İkincilik Ödülü'nü kazandı.
Sadece organizasyon tarafından seçilen sanatçıların davet üzerine gönderdikleri karikatürlerin kabul edildiği yarışmanın bu yılki konusu “Yaşam kaynağı su” olarak belirlenmişti.
71 ülkeden 250'nin üzerinde sanatçının katıldığı yarışmanın ödül töreni 11 Eylül'de İtalya'da gerçekleşti.
Hicabi Demirci karikatüründe, doğayı tahrip eden insanoğlunun çocukluğundan başka hiçbir masumiyetinin kalmadığını anlatmak istediğini belirtiyor. 100'ün üzerinde ulusal ve uluslararası birçok ödül kazanan Hicabi Demirci'nin ayrıca 3 kişisel karikatür kitabı da bulunuyor.
Video Haberler
- Tepki çeken görüntüler! Sosyal medyada gündem oldu
- Firari FETÖ’cü, Erdoğan'ı bu sözlerle hedef aldı!
- Yurttaşlar akın etti! Uyarıları hiçe saydılar
- Fatih'te hareketli anlar! Çığlıkları duyan koştu
- Skandal görüntü! Velilerin karşısına böyle çıktı
- Cem Yılmaz muhabire böyle çıkıştı: Normal insanlarız biz
- Bir kadın cinayeti daha! Av tüfeğiyle öldürüldü
- Otomobilinin yanına gitti, hayatının şokunu yaşadı!
- Londra Türkiye uçağında kavga çıktı!
- Gözyaşları içinde çektiği görüntüyü milyonlar izledi