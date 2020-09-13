Dünya Mizah Ödülleri'nde Hicabi Demirci ikincilik ödülü kazandı

13 Eylül 2020 Pazar, 16:37

Sadece organizasyon tarafından seçilen sanatçıların davet üzerine gönderdikleri karikatürlerin kabul edildiği yarışmanın bu yılki konusu “Yaşam kaynağı su” olarak belirlenmişti.

71 ülkeden 250'nin üzerinde sanatçının katıldığı yarışmanın ödül töreni 11 Eylül'de İtalya'da gerçekleşti.

Hicabi Demirci karikatüründe, doğayı tahrip eden insanoğlunun çocukluğundan başka hiçbir masumiyetinin kalmadığını anlatmak istediğini belirtiyor. 100'ün üzerinde ulusal ve uluslararası birçok ödül kazanan Hicabi Demirci'nin ayrıca 3 kişisel karikatür kitabı da bulunuyor.