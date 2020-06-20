Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya giriyor

20 Haziran 2020 Cumartesi, 09:36

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınının “yeni ve tehlikeli” bir aşamaya girdiği uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, dünün WHO'ya en fazla koronavirüs vakası bildirilen gün olduğunu söyledi

Bunun günlük bazda bir rekor olduğunu ifade eden Ghebreyesus, “Vakaların neredeyse yarısı Amerika kıtasında rapor edildi. Dünya yeni ve tehlikeli bir evrenin içine girdi. Virüs hâlâ hızlı bir şekilde yayılıyor. Hâlâ ölümcül ve çok sayıda insan risk altında” dedi.

"Virüs ve salgın hala hızla yayılıyor" diyen Ghebreyesus, ülkeleri, sokağa çıkma kısıtlamalarını kaldırırken acele etmemeleri yolunda uyardı.