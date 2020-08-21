Dünya Sağlık Örgütü’nden dünyaya grip aşısı olma çağrısı

21 Ağustos 2020 Cuma, 14:04

NTV'nin haberine göre Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) baş danışmanlarından Bruce Aylward, sonbaharda yeni tip koronavirüsle hemen hemen aynı semptomlara sahip olan grip hastalığının önüne geçilmesi için dünyaya geniş kapsamlı bir aşılama çağrısı yaptı. Sputnik'te yer alan habere göre, bu şekilde “yüksek ateş”, “öksürük” ve “yorgunluk” gibi ortak belirtilere sahip olan iki hastalığın birbirinden ayırt edilerek hastanelerde oluşacak doluluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 22 milyon 122 bini aşkın kişinin enfekte oldu, 778 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

BAĞIŞIKLIK YÜZDE 10'DAN AZ

Diğer taraftan, DSÖ’den bulaşıcı hastalık uzmanı Maria Van Kerkhove daha önce yaptığı açıklamada koronavirüse karşı bağışıklığın toplumun yüzde 10’undan daha azında oluştuğunu söylemişti.