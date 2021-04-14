Dünya Sanat Günü’nde piyano resitali

Çankaya Belediyesi Dünya Sanat Günü’nde genç yeteneklerden Piyanist Gülce Sevgen’in piyano resitalini 15 Nisan’da çevrimiçi sanatseverlerle buluşturacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00
Dünya Sanat Günü’nde piyano resitali
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Sevgen’in resitali saat 20.00’de Çankaya Belediyesi’nin YouTube kanalından izlenebilecek. “Concert Prix d’Harmonie” adıyla Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde kayda geçen resitalde Sevgen, Bach, Beethoven, Brahms ve Fazıl Say’ın bestelerini sanatseverlerle paylaşacak.


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