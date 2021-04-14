Dünya Sanat Günü’nde piyano resitali
Çankaya Belediyesi Dünya Sanat Günü’nde genç yeteneklerden Piyanist Gülce Sevgen’in piyano resitalini 15 Nisan’da çevrimiçi sanatseverlerle buluşturacak.
Sevgen’in resitali saat 20.00’de Çankaya Belediyesi’nin YouTube kanalından izlenebilecek. “Concert Prix d’Harmonie” adıyla Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde kayda geçen resitalde Sevgen, Bach, Beethoven, Brahms ve Fazıl Say’ın bestelerini sanatseverlerle paylaşacak.
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