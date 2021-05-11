Dünya Snooker Turu’na Türkiye ev sahipliği yapacak

11 Mayıs 2021 Salı, 14:46

Dünya Profesyonel Bilardo ve Snooker Derneği tarafından düzenlenen profesyonel bilardo turnuvası olan Dünya Snooker Turu, Antalya'da “Türk Ustaları” adı altında sıralama turnuvası gerçekleşeceğini ve Türkiye Bilardo Federasyonu ile dört yıllık anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

27 Eylül- 3 Ekim arasında düzenlenecek organizasyonda, 64 sporcu 500.000 İngiliz sterlini para ödülü için Covid-19 önemleri çerçevesinde Antalya’da yarışacak.

“ANTALYA’DA OLMAKTAN HEYCAN DUYUYORUZ”

Dünya Snooker Turu Başkanı Steve Dawson, organizasyonla ilgili açıklama yaparken Antalya’dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

“Türkiye'de ilk kez dünya sıralamasında bir organizasyon düzenleyerek snooker'ın uluslararası büyümesine devam etmesinden heyecan duyuyoruz. Geçtiğimiz on yılda gerçek anlamda küresel bir spor olma yolunda çarpıcı bir ilerleme kaydettik ve yepyeni bir bölgeye girmek bu yolculukta yeni bir adım oldu. Türkiye'de bilardoya olan ilginin televizyon seyirci rakamları ve dijital izleyici açısından büyümesini takip ettik. Bu yeni etkinlik, bölgedeki sporumuz için bir odak noktası oluşturacak ve Avrupa çapında temeller inşa etme stratejimizi geliştirmemize yardımcı olacaktır. Şehrin seçkin bir turizm destinasyonu olma statüsü nedeniyle bu etkinliği Antalya'da sahnelemekten özellikle heyecan duyuyoruz. Dünyanın önde gelen oyuncularının, özellikle geçen yıl karşılaştıkları zorluklar göz önüne alındığında, prestijli bir unvan ve önemli para ödülü için yarışırken bu çarpıcı yeri ziyaret etme şansından memnun kalacaklarından hiç şüphemiz yok. Bu harika proje üzerinde Türkiye'deki yeni ortaklarımızla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Antalya'da büyük bir spor etkinliği düzenlemek şehrin profilinin gelişmesine yardımcı olacaktır. " ifadelerini kullandı.

“ANTALYA’YA AŞIK OLACAKLAR”

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, “Tarihimizde ilk defa Türkiye'ye snooker'ı karşılama fırsatı verdiği için WST'ye içten teşekkür ederim. Çok heyecanlıyız ve bu etkinliği takvimin en iyilerinden biri yapmak için çalışmalar şimdiden başladı. Katılanları temin ederim ki, Antalya'ya âşık olacaklar” ifadelerine yer verdi.