2026'nın 'resmi tatil' takvimi belli oldu: Toplamda kaç gün tatil var?

Tüm dünyanın 2025'i geride bırakarak, 2026'ya girmesine sadece günler kaldı.

Yeni yıl öncesi, 2026'nın resmi tatil takvimi de yurttaşlar tarafından merak edildi.

Resmi tatiller, bireysel planlamaların yanı sıra toplumsal yaşamın akışını da belirleyen önemli zaman dilimleri arasında yer alıyor.

2026 yılı resmi tatil takvimi, yılın farklı dönemlerine yayılan bayram ve özel günleriyle hem tatil planı yapanlar hem de kurumlar için yol gösterici bir çerçeve sunuyor.

2026'DA TOPLAMDA KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

2026 yılında resmi tatiller, 28 Ekim’in yarım gün sayılması nedeniyle toplam 15,5 gün olacak. Tatillerin bir kısmının hafta içine denk gelmesi, özellikle kısa izinlerle uzun tatil planı yapmayı mümkün kılıyor.

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI HAFTAİÇİNE DENK GELİYOR

2026 yılı takvimine göre dini bayramların hafta içine denk gelmesi, izinlerini birleştirerek daha uzun tatil planı yapmak isteyenler açısından öne çıkan başlıklardan biri oldu.

Ramazan Bayramı, 19 Mart Perşembe gününe denk gelen arefe ile başlayacak. Bayramın ilk günü 20 Mart Cuma, ikinci günü 21 Mart Cumartesi, üçüncü günü ise 22 Mart Pazar günü kutlanacak. Bu dağılım, Ramazan Bayramı’nın hafta sonu ile birleşerek dört günlük bir tatil imkânı sunmasını sağlıyor.

Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerine (Perşembe-Cuma-Cumartesi) denk geliyor. Hafta ortasında başlayan bayram, hafta sonuna doğru uzanan bir tatil takvimi oluşturuyor.

29 EKİM PERŞEMBE, 1 MAYIS CUMA

Öte yandan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın pazar gününe denk gelmesi, hafta sonu tatili dışında ek bir izin sağlamayacak.

Buna karşılık 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün cuma, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın ise perşembe gününe denk gelmesi, bu tarihlerde hafta sonu ile birleştirilebilecek tatil seçeneklerini gündeme getiriyor.

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ SIRALI LİSTE