Dünya Üniversiteleri Sıralaması açıklandı
Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS) 2021 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nı açıkladı. Koç Üniversitesi listede 465. sırada, Sabancı Üniversitesi 521-530 bandında, Bilkent Üniversitesi de 551-560 bandında yer aldı.
İlk binde toplam dokuz Türk üniversitesinin yer aldığı sıralamada, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) birinci, Stanford Üniversitesi ikinci, Harvard Üniversitesi üçüncü oldu.
Sabancı, Boğaziçi, Ankara, Hacettepe, İstanbul üniversiteleri, sıralamada 2020’deki yerlerini korurken, Koç ve Bilkent üniversiteleri ile ODTÜ ve İTÜ yer kaybetti. Asya ülkeleri 26 üniversite ile ilk 100’de yer alarak şimdiye kadarki en yüksek sayıya ulaştıı.
MIT üst üste dokuz yıldır “Dünyanın En İyi Üniversitesi” unvanıyla rekor kırdı.
112’Sİ YER KAYBETTİ
Sıralamada yer alan ABD’deki 153 üniversiteden 112’si yer kaybetti.
QS Araştırma Direktörü Ben Sowter, bu durumla ilgili olarak “Amerikan yükseköğretimi, stratejik fonlama, uluslararasılaşma için sarf edilen çaba ile endüstri ve eğitim arasındaki güçlü bağ sayesinde dünya çapında artan rekabet karşısında yer kaybetmeye devam ediyor” dedi.
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