Dünyaca ünlü modacı Kenzo Takada koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Dünyaca ünlü modacı Kenzo Takada, koronavirüs nedeniyle 81 yaşında yaşamını yitirdi.
Dünyaca ünlü Japon tasarımcı Kenzo Takada, Fransa’da tedavi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle 81 yaşında yaşamını yitirdi.
Japon modacının ailesi basın açıklamasıyla Takada'nın öldüğünü doğruladı.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Takada’yla ilgili “Kenzo, 4 Ekim 2020 Pazar günü Neuilly-sur-Seine’deki Amerikan Hastanesinde vefat etti” açıklaması yapıldı.
Ünlü modacının 1970'li yıllarda kurduğu Kenzo markası, dünyanın en büyük lüks giyim markalarından biri haline geldi.
Geçtiğimiz yaz tatil için Türkiye’ye gelen Takada, ilk kez 20 sene önce Bodrum'a geldiğini söylemişti.
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