Dünyaca ünlü rap sanatçısı Earl Simmons yaşamını yitirdi
DMX mahlasıyla bilinen 50 yaşındaki dünyaca ünlü rap sanatçısı Earl Simmons kalp krizi nedeniyle dün yaşamını yitirdi.
Dünyaca ünlü rap sanatçısı DMX, kalp krizi nedeniyle 2 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı. Sanatçının ailesi ve arkadaşları DMX’in durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tutulduğu belirterek sosyal medya hesaplarından çok sayıda iyi dilek mesajlarını paylaşmışlardı. Sanatçı, dün gece tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. DMX’in ölümünün duyurulmasının ardından sevenleri ve arkadaşları, sosyal medya platformları üzerinden çok sayıda mesaj paylaştı.
DMX, 90'lı yıllarda çıkardığı rap albümleri yüzbinlerce satış rakamlarına ulaşmış, bu alanda birçok başarı elde etmişti. DMX, o dönemde yaptığı birçok şarkıyla da günümüz rap şarkıcılarına ilham kaynağı olarak rap dünyasında simge bir isim haline gelmişti. Sanatçı ayrıca Jet Li ve Steven Seagal gibi ünlü aktörlerin de yer aldığı birçok filmde de rol alarak sinema dünyasında yer etmişti.
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