Dünyaca ünlü sporcunun sır dolu ölümü!

24 Haziran 2020 Çarşamba, 08:12

İngiliz efsane jokey Liam Treadwell, 34 yaşında hayatını kaybetti. Kariyerinde 300'den fazla yarış kazanan Liam Treadwell, 2009 yılında inanılması güç bir başarıya imza atmıştı.

Efsane sporcu Liam Treadwell evinde ölü bulundu

İngiltere’nin yetiştirdiği en önemli jokeylerden biri olan Liam Treadwell’in hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Evinde ölü bulunan Liam Treadwell’in hayatını neden kaybettiği henüz açıklık kazanmadı.

West Mercia polisinin Liam Treadwell’in ölümü ile ilgili oluşturduğu raporda “Bu sabah erken saatlerde polis ekipleri, gelen ihbar üzerine gittikleri evde 30’lu yaşlarda bir erkek cesedi ile karşılaştı. Şahsın ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Ancak olayın cinayet olduğuna dair bir bulguya rastlanmadı” denildi.