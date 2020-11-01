Dünyaca ünlü yazardan İzmir'e bağış
Brezilya'lı ünlü yazar Paulo Coelho, İzmir depremi için Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay örgütleri aracılığıyla bağış yapacağını duyurdu.
Coelho, İzmir depremine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Coelho, Kuran'dan "Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır" ayetine yer vererek şu mesajı paylaştı:
"Tüm dayanışmam Türk arkadaşlarıma, pazartesi günü Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi aracılığıyla bağış yapacağım. Bağışın depremden etkilenen ülkeler (Türkiye ve Yunanistan) arasında nasıl dağıtılacağına RCRC karar verecektir.”
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