Dünyaca ünlü yazardan İzmir'e bağış

01 Kasım 2020 Pazar, 12:12

Coelho, İzmir depremine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Coelho, Kuran'dan "Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır" ayetine yer vererek şu mesajı paylaştı:

"Tüm dayanışmam Türk arkadaşlarıma, pazartesi günü Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi aracılığıyla bağış yapacağım. Bağışın depremden etkilenen ülkeler (Türkiye ve Yunanistan) arasında nasıl dağıtılacağına RCRC karar verecektir.”