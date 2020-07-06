Dünyada bir ilk: Estonya dijital göçebelere 1 senelik vize uygulaması başlattı

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 11:39

Estonya, dünyanın en gelişmiş girişim ekosistemlerinden birine sahip olan, 1,3 milyonluk nüfusu ile değeri 1 milyar USD’nin üzerinde 4 adet genç teknoloji şirketi (unicorn) çıkardı. Estonya, şimdi işlerini uzaktan sürdüren girişimciler için dünyada bir ilk olarak ‘Dijital Göçebe Vizesi’ uygulamasını bu yılın sonunda hayata geçiriyor.

Kısa süre önce ülkedeki Yabancılar Yasası’nda bir dizi değişikliği onaylayan Estonya Hükümeti, hayata geçirilecek Dijital Göçebe Vizesi ile dijital göçebelerin Estonya’yı ziyaret etmesine, çalışmasına ve bir yıla kadar ülkede kalmasına imkan sunacak.

Dijital Göçebe Vizesi, ilk kez iki yıl önce Estonya hükümetinin hayata geçirdiği dünyanın herhangi bir ülkesinin vatandaşlarına resmi dijital kimlik elde etme hakkı sunan e-Residency (e-Oturum) programı, özel şirketler, girişimler tarafından olumlu bulunarak desteklendi. Estonya hükümeti bunun üzerine harekete geçerek çalışmaları tamamladı.

DİJİTAL GÖÇEBELERİN TURİST ROLÜ YAPMASINA GEREK KALMAYACAK

Tüm dünyada dijital göçebeler, kendilerini turist olarak göstererek seyahat ediyor ve gittikleri ülkede turist vizesinin süresi boyunca kalabiliyorlar. Şimdiye kadar Estonya’da da durum aynı idi. Bu süreç işlerini dijital olarak yürütebilen kişiler için hem zor, hem de sınırlı süre tanındığı için özgürce çalışmalarını ve yeteneklerini uzun vadede ortaya koymalarını engelliyordu.

Estonya İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre bu yeni vize, özellikle teknoloji, finans veya pazarlama alanında yer ve zamandan bağımsız olarak uluslararası iş yapan kişilerin Estonya’da çalışmasına izin verecek ve işlerini kolaylaştıracak. Dijital Göçebe Vizesi’nin tam olarak uygulanmaya başlanması için henüz bir dizi onaydan geçmesi gerekiyor. Estonya İçişleri Bakanlığı’nın öngörüsüne göre, yılda yaklaşık 1.800 kişinin dijital göçebe vizesine başvurması bekleniyor.

Dijital göçebe vizesi Estonya’nın girişimcilere yönelik yaptığı ilk inovatif proje değil. Estonya’nın 2014 yılında yine dünyada bir ilk olarak hayata geçirdiği e-Residency (e-Oturum) programı ve 2017 yılında hayata geçirdiği Start-Up vize bu konuda akla gelen önemli adımlar.

UZAKTAN ÇALIŞAN ÜST DÜZEY UZMAN VE YÖNETİCİ SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ VAR

e-Residency (e-Oturum) Programı Genel Müdürü Ott Vatter ise Dijital Göçebe Vizesi için başvuru yapacakların uluslararası bir şirket için tam zamanlı ve uzaktan çalıştıklarını göstermeleri gerektiğini söylüyor. Vatter, girişimciler ve yeni kurulan girişimler için Estonya Start-up vizesinin hala en iyi seçenek olduğunu belirtiyor. Vatter, “Estonya’da başarılı bir girişimci veya dijital bir göçebe olmanız fark etmeksizin e-Residency programından yararlanabilirsiniz. Program, dünyanın herhangi bir ülkesinin vatandaşlarına resmi dijital kimlik elde etme hakkı sunuyor. Ayrıca Estonya e-servis ve hizmetlerini kullanabilmesine imkan tanıyor. e-Residency programı, dünyanın herhangi bir yerinden Avrupa Birliği (AB) pazarında kurulmuş bir şirket olma avantajları sağlıyor. Bu doğrultuda e-Residency programı olarak, Dijital Göçebe Vize uygulamasını en başından beri destekliyoruz. İnsanların çalışma biçiminin, özellikle Covid-19 pandemisiyle birlikte hızla değiştiğini görüyoruz, uzaktan çalışan üst düzey uzman ve yönetici sayısında ciddi artış var.” diye konuştu.

TÜRKİYE’DEN E-OTURUMYOLUYLA KURULAN ŞİRKETLERİN SAYISI İSE 650’Yİ AŞTI



Estonya halihazırda dünyanın dört bir yanındaki girişimcilere Avrupa Birliği (AB) pazarında kurulmuş bir şirket olma avantajları sunuyor. AB üyesi ülkelerle AB ortak pazarının sağladığı imtiyazlar ile ticaret yapma imkanı tanıyan e-Residency (e-Oturum) programını girişimcilerin dikkatlerini çekmeye ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. 2600’ü aşkın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ‘e-Oturum’ aldığı program, dünya çapında 65 binin üzerinde kişiye ulaştı. Şimdiye kadar Türkiye’den e-Oturum (e-Residency) yoluyla kurulan şirketlerin sayısı ise 650’yi aştı.

Program, e-Residency ile kurulan bir AB şirketinin, sadece Avrupa’da faaliyet göstermesini kolaylaştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda dünya çapında iş yaparken AB’nin hukuki çerçevesinden de yararlanmasına olanak sağlıyor. Programla ilgili detaylı bilgilere https://e-resident.gov.ee/ adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Tekno Safari