Dünyada ilk: Anne karnındaki çocuğun seslerinden albüm

03 Şubat 2021 Çarşamba, 14:02

ABD’li psiko-rock grubu Pychic Ills’in üyeleri Elizabeth Hart ve Iván Diaz Mathé’nin 2 yaşındaki kızları sıradışı bir albüm çıkarmaya hazırlanıyor. Luca Yupanqui adlı çocuğun anne karnında çıkardığı seslerden oluşan "Sounds of Womb" (Rahimdeki Sesler) adlı albüm dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

NTV'nin haberine göre, çocuğun ebeveynleri, Hart’ın karnındaki sesleri beş saat süren "hamilelik meditasyonu" esnasında kaydettiklerini ve "biyosonik MIDI teknolojisi" kullandıklarını belirtti.

Kayıtların daha sonra Hart ve Diaz Mathé'nin "mümkün olduğunca az müdahale etmeye çalışarak Luca’nın mesajının ham haliyle var olmasına izin vererek" düzenlendiği ifade edildi.

'GÖRÜNÜŞE GÖRE KENDİ SESİNİ TANIDI'

Albümü düzenleyen prodüktör Lee "Scratch" Perry, Yupanqui’nin hali hazırda rock yıldızlarının ihtiyaç duyduğu özgüvene sahip olduğunu ve anne babasının çalışmalarına hayran olduğunu belirterek, "Olanlar hakkındaki bilinci şaşırtıcıydı. Gözlerini kocaman açıp anne babasına bakıyordu, görünüşe göre rahimdeki kendi seslerini tanıyordu" ifadelerini kullandı.

Albümün çıkış şarkısı: