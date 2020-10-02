Dünya'da kaç kişi internet kullanıyor?
Dünya genelinde 4,5 milyardan fazla kişi internet kullanırken, sosyal medya kullanıcılarının 3,8 milyarı aştığı kaydedildi. Böylelikle dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ının çevrimiçi olduğu görüldü.
Medya takip kurumu Ajans Press, internet ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi.
Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl basında çıkan haber adedi 120 bin 782 olarak görüldü. Sadece mobil internet ile alakalı çıkan haber adetleri incelendiğinde ise bu sayının 813 olduğu kaydedilirken, sosyal medya ile çıkan haber sayısı 152 bin 326 olarak belirlendi.
Böylelikle Türkiye’de dijital medya içerisinde en çok sosyal medya platformlarının konuşulduğu gözlendi.
CEP TELEFONU KULLANICISI HER YIL ARTIYOR
Ajans Press’in, WeAreSocial verilerinden elde ettiği bilgilere göre, küresel dijital 2020 raporu açıklandı.
Dünya genelinde 4,5 milyardan fazla kişi internet kullanırken, sosyal medya kullanıcıların 3,8 milyarı aştığı kaydedildi.
Böylelikle dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ının çevrimiçi olduğu görüldü. Küresel olarak 5,19 milyardan fazla kişinin ise cep telefonu kullandığı açıklanırken, bu rakamın her yıl arttığı saptandı.
İnternet kullanımın yüzde 53,3 ile en çok cep telefonundan yapıldığı kaydedilirken, yüzde 44,0 ile dizüstü ve masaüstü olmak üzere bilgisayarlardan, yüzde 2,7 ile de tabletten olduğu gözlendi.
En Çok Okunan Haberler
- Yeni anket: Cumhur ittifakı tek başına yetmiyor
- H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
- AYM'den 'çoklu baro' kararı
- 6 aylık yalan rüzgarı çöktü
- 2028’e kadar vergiden muaf olacaklar
- Kralın kızı olduğunu kanıtladı, soyadını aldı
- Ekrem İmamoğlu'ndan Taksim Meydanı açıklaması
- Erdoğan'dan AYM açıklaması
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- 3 çocuğu kamuya yerleşti
Video Haberler
- Atatürk'ün o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu!
- Ormanda genç kıza işkence sanıklarına ceza yağdı!
- Beyzbol sopalı saldırganlar kameraya böyle yakalandı
- Azerbaycan, Ermenistan zırhlılarını ve askerlerini vurdu
- Göle yaklaşan çoban köpeği timsaha yem oldu!
- Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
- Dolu mağduru araç sahiplerine uyarı!
- Ermeni işgalinden kurtarılan bölgeden ilk görüntüler
- Genç doktoru öldüresiye dövdüler
- Tabut şakasıyla korkutup, o anları kaydettiler
En Çok Okunan Haberler
- Yeni anket: Cumhur ittifakı tek başına yetmiyor
- H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
- AYM'den 'çoklu baro' kararı
- 6 aylık yalan rüzgarı çöktü
- 2028’e kadar vergiden muaf olacaklar
- Kralın kızı olduğunu kanıtladı, soyadını aldı
- Ekrem İmamoğlu'ndan Taksim Meydanı açıklaması
- Erdoğan'dan AYM açıklaması
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- 3 çocuğu kamuya yerleşti