Dünyanın 1 numaralı tenisçisi de koronaviüse yakalandı

23 Haziran 2020 Salı, 15:37

Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic’in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Dünyanın 1 numaralı tenisçisi Novak Djokovic’in korona irüs test sonucu bugün açıklandı. Sırp raket yaptığı açıklamada kendisi ile birlikte eşi Jelena Djokovic’in de test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Djokovic’in oğullarının test sonuçlarının ise negatif olduğu açıklandı.



