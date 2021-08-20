20 Ağustos 2021 Cuma, 07:57

İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Deniz ve Kıyı Alanları Komisyonu da konuyla ilgili bir rapor hazırlayarak uluslararası, ulusal resmi ve sivil kurumlara gönderdi. Birkaç gelişmemiş ülke dışında artık vahşi teknikle ve yurtdışından ithal edilmiş araç sökümünün yapılmadığına dikkat çekilen raporda Türkiye'nin de başkalarının çöpünü ülkeye sokmaması gereğine dikkat çekildi.

MEKTUP YAZDI

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Deniz ve Kıyı Alanları Komisyonu Başkanı Hakan Barçın, Nae Sao Paulo uçak gemisinin kamuoyu gündeminden düşürülerek ve unutturularak Türkiye'ye sokulmamasını istediklerini söyledi. Barçın, “Şu anda gemi söküm tesislerinde yüzlerce gemi sökülüyor ve hepsi de baştan kara. Kimileri AB standartlarına uygun olduklarına dair belgeleri olduğunu iddia ediyor olsalar bile dünyada bu gemi söküm işini ilkel koşullarda, vahşi sökümle yapan çok az ülke kaldı. Bu ülkeler Hindistan, Bangladeş ve Türkiye. Vietnam ve Çin de vardı ayrıldı. Sadece kendi ülkelerinin gemilerini sökme kararı aldılar. Yurtdışından Brezilya’dan ve Fransa’dan bize destek veren kuruluşlarla birlikte hem uluslararası hem de ulusal bakanlıklarımız çerçevesinde bir mektup yazıldı. Bu mektubun içeriği çok önemli” diye konuştu.

Barçın, “Brezilya’da Sao Paulo Fo Enstitüsü Başkanı’nın, ‘Bu gemiyi sökmeyelim, bunu bir müze olarak değerlendirelim. Hem de Türkiye gibi ülkelere de zarar vermeyelim’ diye bir girişimi var. Umarım doğru bir haberdir. Bu yönde bir gelişme olursa biz bundan kurtulmuş oluruz” dedi. Gemiyi Aliağa’ya getirmemekle her şeyin güllük gülistanlık olmayacağını dile getiren Barçın, şöyle devam etti: “Nae Sao Paulo gemisinin gelmesini durdurmalıyız ama yetmez. Gemi sökümüne de termik santrallarına da her türlü sanayileşmeye de ciddi olarak bakmamız lazım. Kapımıza sel, yangın ve tsunamiler dayandı. Ülkemizi önce dünyanın çöplüğü olmaktan kurtaralım.”