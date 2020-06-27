Dünyanın en büyük yamaç yerleşim alanı turizme açılıyor
Nevşehir’de yaklaşık 5 yıl önce başlayan Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm projesi sırasında dünyanın en büyük yeraltı yerleşimi keşfedilmişti. Belediye, dünyanın en büyük yamaç yerleşim alanının 20 Temmuz tarihinde dünya turizmine kazandırılacağını duyurdu.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin merkezi Nevşehir'de kentsel dönüşüm projesi sırasında ortaya çıkan dünyanın en büyük yeraltı yerleşim merkezi ve yamaç yerleşim merkezi 20 Temmuz 2020 tarihinde turizme açılıyor.
Belediye tarafından yapılan açıklamada,
“Burası gerçekten şehir turizmine, ülke turizmine ve dünya turizmine başka bir renk başka bir heves getirecek. Ve şafak sayar gibi artık 20 Temmuz tarihinin gelmesini bekliyoruz.Sadece dünyanın en büyük yamaç yerleşim yeri değil yan tarafında yine bizim bölgemizdeki Ortadoksların en büyük ikinci kilisesi olan Meryem Ana kilisemiz yanında Rum hamamız yine yanında çanlı kilisemiz var. Yani bölgemiz tamamıyla kompleks halinde ciddi bir enstrümandı” ifadeleri kullanıldı.
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