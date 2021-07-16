Dünyanın en korkunç bitkisi deniyor: 'Yaprağına dokunan kendini vuruyor'

16 Temmuz 2021 Cuma, 00:00

Avustralya'ya özgü bir bitki olan Gympie-Gympie ağacı dünyanın en tehlikeli ağacıdır ve bütün yakıcı ağaçlar arasında, en acı verici olanı olarak biliniyor. Bu bitkiye dokunulduğu anda veya birkaç dakika sonra vücutta batma hissi oluşuyor.

''İNTİHAR BİTKİSİ''

Bir diğer adıyla "İntihar Bitkisi" olarak bilinen bitki, insanlarda tespit edilen en etkili zehirlerden birini içeriyor. Bir araştırmacı zehir kalıntılarının 20 yıla kadar etkili olabileceğini ortaya çıkardı.

Bitkiyle kurulan en ufak temas, çok şiddetli bir acıyı ve kusma isteğini tetikleyebiliyor. Daha ilk dokunuşta bitkiden vücuda geçen nörotoksik kimyasallar, dokunulan bölgede ateş içinde kalarak yanmayla kıyaslanabilir düzeyde acı veriyor.

YAKININDA BULUNMAK DA TEHDİT UNSURU

Sadece birkaç dakika içerisinde koltuk altları, boğaz ve kasıklarda bulunan lenf nodları kabarmaya ve şişmeye başlıyor. Bitkiye sadece dokunmak değil, yakınında bulunmak da tehdit unsuru olarak aktarılıyor.

Avustralya ormanlarında çalışan işçilerin bile potansiyel olarak tehlikeli alanlarda özel kıyafetler giydikleri biliniyor.