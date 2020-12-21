Dünyanın en yaşlı pandası Xin Xing, 38 yaşında hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı pandası Xin Xing, 38 yaşında organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Dünyanın en yaşlı pandası olarak kabul edilen, 153 torunu bulunan 38 yaşındaki Xin Xing organ yetmezliği nedeniyle Çin'de hayatını kaybetti.
Çin’in Sichuan eyaletinde bulunan Chongqing Hayvanat Bahçesi’nde 1982 yılında doğan ve dünyanın en yaşlı pandası olarak kabul edilen Xin Xing, insan yaşına göre 130 yaşına denk geliyor.
Xin Xing, 8 Aralık’ta çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.
Yaşlı panda Xin Xing, yaşamı boyunca 36 yavru dünyaya getirerek, toplamda 153 toruna sahip olmuştu.
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