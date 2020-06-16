Dünyanın en zengin 45. insanı evinde rehin alındı

16 Haziran 2020 Salı, 13:12

Yerel yetkililer, elektrikli ev aletleri şirketi Midea’nın kurucusu He Şiangjian’ın pazar günü Guangdong eyaletinde bağlı Foşan kentinde beş kişi tarafından rehin alındığını bildirdi.

Devlet medyasına göre iş adamının oğlu He Jianfeng, zanlıların elinden kaçtıktan sonra evin önünden geçen nehri yüzerek geçip polisi aradı. Jianfeng, polise saldırganların “patlayıcı cihazlar” taşıdığını söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, polisin eve operasyon düzenlediği ve beş kişiyi gözaltına aldığı, olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

He Şiangjian, Forbes Dergisi’nin dünyanın en zenginleri listesinde 45’inci sırada yer alıyor.