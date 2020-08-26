Dünyanın geleceği tehlikede

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 12:09

“Kuşağımdaki çok sayıda ergen gibi ben de 007 James Bond filmleriyle büyüdüm. Bolca aksiyon içeren Bond filmleri bizleri yolculuğa çıkarıp dünyanın en egzotik ülkelerine götürdüler. Böylelikle onların sayesinde düş kurduk, gündelik sıradan yaşamımızdan bir süreliğine uzaklaştık. Yedi yaşındayken ilk izlediğim James Bond filmi Beni Seven Casus’tan çok etkilendim. Sanki dünyanın her köşesini görmüş hissine kapıldım. Amacım tipik bir Bond filmi çekmek değildi. Çocukken 007’yi Izlerken aynı heyecanı, zevki, duyguyu yeniden tatmak, Tenet’i yaparken aynı atmosferi yaratmak istedim. Bond filmlerindeki kodlardan çok hislerimi, heyecanımı yeniden duyumsamak istedim” diyen yönetmen-senarist-yapımcı Christopher Nolan 20 yıldır tasarladığı Tenet’i (2020) sonunda gerçekleştirdi.



Tenet’te Bond filmlerinin bilinen karakterleriyle karşılaşırız ama onlardan daha farkıldırlar. James Bond’a benzeyen karakteri canlandıran baş kahraman (John David Washington, aktör Denzel Washington’ın oğlu) sempatik, sevimli, espirili, alçakgönüllü bir. siyahidir. Dünyayı ele geçirmeye çalışan kötü adam Anglo-Rus oligark Andrei Sator (Kenneth Branagh) gelecekle iletişim kurar. Karısı Ket (Elizabeth Debicki) oğlu Max’le birlikte ondan kurtulmak ister. İngiliz Gizli Servisi’nin başında Sir Michael Crosby (Michael Caine) vardır. Kahramanın yardımcısı ajan Neil (Robert Pattinson) olayları akışına bırakır. Neil ile Kahraman sağlam bir ikili oluştururlar. Uluslararası silah taciri Priya’nın (Dimple Kapadia) sözüne pek güvenilmez. Paralı asker Javis’in (Aaron Taylor Johnson) kimin tarafında olduğu belirsizdir.

Senaryo yazımı 7 yıl süren Tenet zamanı ters yüz etmeyle ilgili, bütçesi 225 milyon dolar olan bir süper prodüksiyon, ana akım yapımı. Tenet’in doğru kapıları açacağı gibi bazı yanlış kapıları açacağı kesindir. İnsanlar, nesneler geçmişe gidebilirler, olayların gidişatını değiştirebilirler ya da gelecekten gelen nesnelere ulaşabilirler. Nolan, James Bond filmlerinde hiçbir önem taşımayan zaman kavramıyla uğraşır, çünkü zaman onun gözde temasıdır. Üçüncü Dünya Savaşı, nükleer soykırım dünyayı ve insan ırkını tehdit eden en büyük felaketler değildir. Ortada dünyayı ve insanlığı yok edecek evirtilmiş bir silah vardır, bu silahın kötülerin eline geçmemesi gerekmektedir.

Açılış sekansını, Kiev’deki ulusal opera binasına yapılan baskını soluk soluğa izleriz. Salon gerçek figüranlarla tıka basa doludur. Nolan dijital efekt kullanmaz. Besteci Ludwig Göransson’un müziği etkileyicidir. Görüntü yönetmeni Hoyte van Hoytema’nın görüntü çalışması benzersizdir. Opera binası baskını, bungee- jumping, araba takipleri, Boeing 707’nin çarpması ve yanışı gibi aksiyon sahneleri çok başarılıdır. Devasa setler kuran Christopher Nolan gerçeklikten, özgünlükten yanadır.

“Dünya, yeşil ekrandan, film dekorlarından daha zengin. Gerçek mekanlar izleyiciye her zaman yeni fırsatlar sunar” diyen yönetmen Tenet’i en büyük filmi olarak tanımlıyor.

Çekimler Estonya, İtalya, Hindistan, Danimarka, Norveç, ABD, İngiltere’de gerçek mekanlarda yapıldı. Gerçek mekanların ne denli etkileyici olduğunu, 70 mm formatın görüntüye ne denli derinlik kattığını, Imax teknolojisinin mükemmelliğini Tenet’I izlerken gözlemliyorsunuz. Dövüş sahnelerinin koreografileri başarılıdır. . Diyaloglar gizli kodlarla doludur, espirilidir. Baş rolden en ufak role dek tüm oyuncu kadrosunun yorumları etkileyicidir.

“İzleyicinin eğlenmesini, heyecanlanmasını, gerçek bir deneyim yaşamasını istedim. Filmin gerçekliği hakkında düşünmesini istedim” diyen Christopher Nolan, özgün, sıradışı bir aksiyon-gerilim-casusluk filmi gerçekleştirmiş. 150 dakikanın nasıl geçtiğini farketmiyorsunuz. Tenet size gündelik yaşamın sıradanlığından, sıkıntılardan çıkarıp başka bir bir boyuta taşıyor. Pandemi döneminde Tenet izleyiciye ilaç gibi gelecek.

Christopher Nolan’ın senaryosunu yazıp yönettiği, John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Depide Kapadia, Michael Caine, Martin Donovan, Aaron Taylor Johnson, Clémence Poesy, Himesh Patel’in oynadığı Tenet bugün gösterime girdi. Imax teknolojisinin içine kendinizi bırakın, filmin keyfini çıkarın.