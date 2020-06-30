Dünyanın ilk matematik ve bilim parkları Efeler Belediyesi tarafından kuruluyor

30 Haziran 2020 Salı, 02:00

Göreve geldiği günden bu yana uyguladığı sosyal belediyecilik anlayışıyla örnek projeler ortaya koyan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, eğitim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kentte yaşayan öğrenciler için hizmete sunulan ücretsiz online interaktif eğitim sistemi EFEDERS ve Efeler Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM) projeleriyle eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan Başkan Atay, dünyada bir ilk olacak “Matematik Parkı” ile bu parkın yanında inşa edilecek ve içinde “Bilim Kafe” adında bir kafeteryanın yer alacağı “Bilim Parkı” ile eğitimi ve eğlenceyi bir araya getirerek yeni neslin bilimle iç içe yetişmesini amaçlıyor. Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin çehresini değiştirecek 2 parkın yapımına başladı.

29 EKİM HAFTASINDA AÇILACAK

Kemer Mahallesi’nde yapımına başlanan parklar büyüklükleriyle de dikkat çekiyor. “Sezar Şifreleri”, “Hilbert Küpü” gibi çeşitli matematik oyun gruplarının yer alacağı Matematik Parkı, 3 bin metrekare alana içinde vatandaşların birbirleriyle sohbet edip, dinlenebilecekleri bir kafenin bulunduğu Bilim Parkı, 1377 metrekare alana inşa ediliyor. Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan parkların, bu konseptte yapılmış en büyük parklar olacağı açıklandı. Parkların, kente değer katacağına inandığını söyleyen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Geleceğin mimarları çocuklarımızın iyi bir eğitim alarak yetişmelerini önemsiyoruz. Dünyanın gelecekte daha güzel bir yer olması için, yolumuzun eğitim ışığıyla aydınlanmış uygar nesiller yetiştirmekten geçtiğini biliyoruz. Bu nedenle Efeler Belediyesi olarak çocuklarımızın bilimle iç içe yetişmesi için yapımına başladığımız Matematik Parkı ve Bilim Parkımızla eğitime alternatif bir katkı sunmayı amaç edindik. Parkımızda yer alacak eğlenceli ve eğitici oyuncaklarla matematik soyut kimliğinden sıyrılarak somut ve kolay anlaşılabilir bir hale gelecek. Çocuklarımız problemler üzerinde özgürce düşünerek yeni fikirler üretecek, hayatlarının içinde yer alan matematiğe dokunarak farklı çözüm yolları keşfedecekler” dedi. Başkan Atay, parklarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasına kadar tamamlanmasını planladıklarını da sözlerine ekledi.