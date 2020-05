Dünyanın önemli film festivalleri birleşti: Küresel Film Festivali başlıyor

28 Mayıs 2020 Perşembe, 14:16

Dünya Sağlık Örgütü yararına düzenlenen ve YouTube üzerinden izlenecek olan We Are One: A Global Film Festival (Hepimizi Biriz: Küresel Film Festivali) için geri sayım başladı.

29 Mayıs - 7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik için dünyanın dört bir yanından 21 film festivali işbirliğine gitti.





PROGRAMDA ÖNE ÇIKANLAR

Uzun ve kısa metraj filmler dışında animasyon filmler, belgeseller ve söyleşiler de Küresel Film Festivali’nin programında yer alacak.



Londra Film Festivali’nin seçkisinden “Rudeboy: The Story of Trojan Records” (y: Nicolas Jack Davies) ve Toronto Film Festivali seçkisinden “Crazy World” (y: Nabwana I.G.G.) ilk günün öne çıkan yapımları.



İkinci gün ise festivalde Tribeca Film Festivali seçkisinden “Ricky Powell: The Individualist” (y: Josh Swade) adlı film ile San Sebastian Film Festivali seçkisinden “Mugaritz Bso” (y: Juanxto Sardon ve Felipe Ugarte) adlı film izlenebilir. Etkinliğin üçüncü günüde ise Ajda Begic imzalı “Les Pont de Sarajevo” Saraybosna Film Festivali seçkisinden izleyiciyle buluşacak.







SİNEMACILARLA SÖYLEŞİLER

Festivalde ayrıca sinemacı ve oyuncularla yapılan söyleşiler de yer alıyor. Alain Delon ile Cannes’da yapılan söyleşi; yönetmen Jane Campion ile oyuncu Tessa Thompson’ın Sundance’de yaptıkları söyleşi; ABD’li ünlü yönetmenler Francis Ford Coppola ile Steven Soderbergh’in Tribeca’daki söyleşiler bunlardan sadece birkaçı.



Festivalde animasyonlar, belgeseller ve kısa filmler de var.

Tribeca Film Festivali’nin önderliğinde başlatılan festivalin programına katkıda bulunan festivaller şöyle sıralandı: Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali, Berlin Film Festivali, BFI Londra Film Festivali, Cannes Film Festivali, Guadalajara Uluslararası Film Festivali, Karlovy Vary Film Festivali, Kudüs Film Festivali, Locarno Film Festivali, Macao Uluslararası Film Festivali, Marakeş Film Festivali, Mumbai Film Festivali, New York Film Festivali, San Sebastian Uluslararası Film Festivali, Saraybosna Film Festivali, Sundance Film Festivali, Sydney Film Festivali, Tokyo Uluslararası Film Festivali, Toronto Film Festivali, Tribeca Film Festivali, Venedik Film Festivali.

Festival https://www.youtube.com/WeAreOne adresinden takip edilebilir.