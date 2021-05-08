Dünyayı Çöpe Atma!

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 00:02

“Her şey kullanılıp kullanılıp atılıyor, yerine yenisi alınıyordu. Peki, ne oluyordu bunca çöpe? Her şey gerçekten çöp müydü? Bunca çöpü yerinde kullanmanın, değerlendirmenin bir çaresi yok muydu?”

Kitabın arka sayfasında yer alan bu satırlar, aslında çoğumuzun zaman zaman kendine sorduğu sorulardan. Evet, bu soruları soruyoruz, yanıtlarını da biliyoruz fakat ne yazık ki çoğumuz uygulamıyoruz. Oysaki başka bir dünya gerçekten mümkün.

“İnsanlara rağmen ayakta kalmaya bir hayli uğraşan dünyamız için neler yapabiliriz?” sorusunun yanıtlarını düşündüğümüzde de geri dönüşümün önemini bir kez daha fark ediyoruz.

GERİ DÖNÜŞÜM DEDİĞİMİZ…

Peki, şunları biliyor muydunuz?

Bir ton kâğıdın geri dönüşüme katılması sonucu on yedi ağacın kesilmesi önlenmektedir. Plastik ambalaj atıklarının geri kazandırılması sonucu ise petrolden tasarruf sağlanabilmektedir. Dönüşen her ton cam için, yüz litre petrol tasarrufu sağlanır. Daha ne olsun.

Gelişmiş ülkelerde, çocuklara geri dönüşüm bilgisi okuldan önce aileleri tarafından da verilmekte. Çevresindeki kişilerin, bu konudaki bilinci ve duyarlı hareket edişi de çocuklar için önemli bir yönlendirme niteliğinde tabi.

Bazı ülkelerde geri dönüşüm, okullarda ders olarak da işlenmekte. Keşke bizde de olsa, diye aklınızdan geçirdiğinizi duyar gibiyim.

Ders olarak listede yer bulacak kadar önemsenmemesi üzücü olsa da bu durum konuya ilişkin gerekli bilinci çocuklarımıza vermek için asla engel değil. Buna evimizde atık torbaları yaparak başlayabilir, oyunlaştırarak çocuğumuzu içine çekebiliriz.

Klişe de olsa söylemeden edemeyeceğim: “Ağaç yaşken eğilir.”

ARDIÇ VE GERİ DÖNÜŞÜM SERÜVENİ

Kitabımızın kahramanı Ardıç’a okulda verilen bir ödevle başlıyor macera. Ödevin konusu tabi ki geri dönüşüm. Ardıç’a bu macerada eşlik eden ikinci karakterimizin Ardıç’ın anneannesi olması macerayı iyice keyifli hale getiriyor.

Kitap, zaman zaman fabl tadında ilerliyor. Çöp kutusunun ve çöplerin arasında geçen konuşmalar, lavabonun isyanı, karganın akıl yürütmesi kitabı eğlenceli kılarken, bir yandan bilgilerin kafamızın arkasında bir yerlere yerleşmesine yardımcı oluyor.

Ardıç kendi apartmanında başlattığı geri dönüşüm projesiyle, tüm komşularının farkındalığını artırıyor. Koray Avcı Çakman, “Gezegenimiz ve Biz” dizisinin bu ilk yapıtında yine o kendine özgü anlatımıyla çıkageliyor.

Ve aklımıza düşürdüğü “Neden sokaklarımız, park bahçelerimiz kısacası evlerimizin dışında her yer bu denli kirli?” sorusu eşliğinde bizi geri dönüşüm konusunda temel gerçekleri keşfe çıkmaya çağırıyor.

Kitabın son sayfasındaki paragraf, etrafta böyle yetişen çocukların olması fikriyle iç ısıtıyor.

“Ardıç ve arkadaşlarının çantalarında taşıdığı ve yeniden doldurup kullandıkları su şişeleri var. Ya senin?”

Dünyayı Çöpe Atma! / Koray Avcı Çakman / Resimleyen: Aysun Altındağ / Final Kültür Sanat Yayınları / 56 s. / 7+ / 2021.