Durdurulan araçtan 102 sikke çıktı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde polis ekiplerince durdurulan otomobilde, 102 adet sikke ele geçirildi.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçeye satmak için tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine D-100 karayolunda, içerisinde C.D. (37) ve E.Y. (32) isimli şahısların bulunduğu otomobili durdurdu.
Şahısların üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramada 102 adet çeşitli boyutlarda sikke, 2 adet ok başı, 1 adet yüzük, 1 adet tas, 1 adet kurusıkı tabanca ve 49 adet kurusıkı mermisi ele geçirildi.
SERBEST BIRAKILDILAR
Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezinde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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