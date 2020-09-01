Durdurulan araçtan 102 sikke çıktı

01 Eylül 2020 Salı, 13:24

Sivas'ın Suşehri ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçeye satmak için tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine D-100 karayolunda, içerisinde C.D. (37) ve E.Y. (32) isimli şahısların bulunduğu otomobili durdurdu.

Şahısların üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramada 102 adet çeşitli boyutlarda sikke, 2 adet ok başı, 1 adet yüzük, 1 adet tas, 1 adet kurusıkı tabanca ve 49 adet kurusıkı mermisi ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezinde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.