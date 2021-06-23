Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada sanık Mehmet Kaplan yeniden tutuklandı

23 Haziran 2021 Çarşamba, 12:20

Gaziantep'te, Duygu Delen’in balkondan düşüp, öldüğü olaya ilişkin tutuklu yargılanırken, ev hapsi şartıyla tahliye edilen erkek Mehmet Kaplan, başsavcılığın itirazıyla yeniden gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce karar yüzüne okundu.

Mehmet Kaplan, tekrar tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

OLAY

Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan Mehmet Kaplan (20) tutuklanmıştı.

Mehmet Kaplan hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davada mahkeme keşif kararı vermiş ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan heyet, 19 Mart'ta olayın meydana geldiği sanık Mehmet K'nin evinde keşif yapmıştı.

Tutuklu sanık Mehmet Kaplan, 16 Haziranda ev hapsi kararıyla tahliyesine karar verilmiş, aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilmişti.