E-5 Karayolu’nda feci kaza: 5 yaralı
E-5 Karayolu Yenibosna mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde seyir halinde başkanın başka bir otomobile çarptı. Kaza sonrası her iki otomobil de kullanılamaz hale gelirken kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 04.00 sıralarında E-5 Karayolu Yenibosna mevkii Edirne istikametinde yaşandı. İddiaya göre, 34 GR 6032 plakalı otomobil sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyir halinde olan 34 AGU 425 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonucu savrulan her iki otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonrası 34 GR 6032 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi ve 34 AGU 425 plakalı otomobilde bulunan 2 kadın kazada yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KAZA SONRASI TRAFİK AKIŞI KESİLDİ
Kaza nedeniyle E-5 Karayolu’ndaki trafik akışı kesilerek araçlar yan yola yönlendirildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, itfaiyenin de yardımıyla yaralıları otomobillerden çıkartarak hastaneye kaldırdı. Trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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