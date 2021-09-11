e-Devlet'te yeni dönem: Çocukların kimlik kartı başvuruları yapılabilecek
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 15 yaş altı çocukların kimlik kartı başvurularının ebeveynleri tarafından e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklalmaya göre, 15 yaş altı çocukların veli veya vasileri, e-Devlet üzerinden nüfus müdürlüklerine gitmeden kimlik başvurusu yapabilecek.
Böylece, yurttaşlar nüfus müdürlüğüne gitmeden velisi veya vasisi olduğu 15 yaşını tamamlamamış çocuklarının kimlik kartı başvurusunu e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.
VELİSİ YA DA VASİSİ YAPABİLECEK
15 yaş altı çocukların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) başvuruları için velisi ya da vasisi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik imza veya mobil imza kullanılabilecek.
Başvuru işlemine başlamadan önce ilgili değerli kağıt bedelinin yatırılarak, kimlik kartı başvurusunun ne amaçla yapıldığı, kimlik kartının hangi adrese ve kime teslim edileceği gibi detaylar seçilerek kimlik kartı başvurusu tamamlanabilecek.
TCKK başvurusu yapılacak çocuğun Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adresinin bulunması şartı istenecek.
TCKK değerli kağıt bedeli, "https://ivd.gib.gov.tr" internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılabilecek.
Başvurusu yapılacak çocuğun, son altı ay içerisinde yapılan TCKK veya pasaport başvurusu neticesinde MERNİS'te kayıtlı fotoğrafı bulunması durumunda TCKK başvurusunda da aynı fotoğrafı kullanılabilecek.
Ayrıca, kimlik kartının teslimatıyla ilgili sadece yurt içi adresler seçilebilecek.
Video Haberler
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan'ın bu anları sosyal medyada dikkat çekti
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
- Prof. Dr. Azap'tan önemli uyarı: En az 1 yıl kaybettirir
- THY uçağındaki o anları yolcu cep telefonuyla kaydetti
- The Matrix: Resurrections filminden ilk fragman geldi
En Çok Okunan Haberler
- iPhone 13'ün Türkiye fiyatları ortaya çıktı
- Bahçeli'nin çıkışını anlattı: Yüzü sapsarıydı
- Levent Üzümcü'den Erdoğan’a 'kitap' tepkisi
- CHP'li Öztunç, Erdoğan'ın miting fotoğrafını paylaştı
- Kulislerde ‘Millet İttifakı dağılıyor mu’ sorusu
- Canlı yayında gergin anlar
- Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması
- İnce'nin WhatsApp mesajı partiyi karıştırdı
- Arınç'tan Kültür Bakanlığı'na 'Yılmaz Güney' tepkisi
- Fethullahçılar gitti Menzilciler geldi