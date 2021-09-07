e-Devlet'te yeni hizmet: Soyağacı nasıl oluşturulur? İşte tek tıkla soyağacı oluşturma...
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, e-Devlet'e yeni bir hizmet ekledi. Daha önce yapılan alt-üst soybilgisi özelliğine ek olarak bilgiler soyağacı şeklinde alınabilecek. Peki e-Devlet'te soyağacı nasıl oluşturulur? İşte tek tıkla soyağacı oluşturma...
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşlar için alt-üst soy bilgilerinin kullanılması ile soyağacı tasarlayabilecekleri "soyağacı oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün, e-Devlet üzerinden sunulan alt-üst soy sorgulama hizmetine gösterilen yoğun ilgiden yola çıkarak vatandaşlar için alt-üst soy bilgilerinin kullanılması ile soyağacı tasarlayabilecekleri "soyağacı oluşturma" hizmetinin uygulanmasına başlandı.
Bu hizmetle nüfus müdürlüklerine gitmeden elektronik ortamdan soyağacı oluşturulabilecek.
Yeni hizmetin duyurulmasının ardından yurttaşlar, e-Devlet üzerinden soyağacının nasıl çıkarılacağını sorgulamaya başladı.
Peki, tek tıkla soyağacı sorgulama nasıl yapılır?
E-DEVLET'TE SOYAĞACI OLUŞTURMA NASIL YAPILIR?
Soyağacı oluşturma işlemi e-Devlet Kapısı ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılabilecek.
E-Devlet Kapısından soyağacınızı oluşturmak için https://www.turkiye.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak kimliğinizi doğruladıktan sonra "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Soy Ağacı Oluşturma" hizmetini seçerek soyağacınıza ait elektronik belge alabileceksiniz.
Ya da nvi.gov.tr adresinden e-Hizmetler / e-Sorgulamalar / Soyağacı Sorgulama hizmetini seçip e-devlet ile giriş yaparak ilgili hizmete ulaşılabilecek.
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