e-Devlet'te yeni hizmet: Soyağacı nasıl oluşturulur? İşte tek tıkla soyağacı oluşturma...

07 Eylül 2021 Salı, 12:50

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşlar için alt-üst soy bilgilerinin kullanılması ile soyağacı tasarlayabilecekleri "soyağacı oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün, e-Devlet üzerinden sunulan alt-üst soy sorgulama hizmetine gösterilen yoğun ilgiden yola çıkarak vatandaşlar için alt-üst soy bilgilerinin kullanılması ile soyağacı tasarlayabilecekleri "soyağacı oluşturma" hizmetinin uygulanmasına başlandı.

Bu hizmetle nüfus müdürlüklerine gitmeden elektronik ortamdan soyağacı oluşturulabilecek.

Yeni hizmetin duyurulmasının ardından yurttaşlar, e-Devlet üzerinden soyağacının nasıl çıkarılacağını sorgulamaya başladı.

Peki, tek tıkla soyağacı sorgulama nasıl yapılır?

E-DEVLET'TE SOYAĞACI OLUŞTURMA NASIL YAPILIR?

Soyağacı oluşturma işlemi e-Devlet Kapısı ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılabilecek.

E-Devlet Kapısından soyağacınızı oluşturmak için https://www.turkiye.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak kimliğinizi doğruladıktan sonra "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Soy Ağacı Oluşturma" hizmetini seçerek soyağacınıza ait elektronik belge alabileceksiniz.

Ya da nvi.gov.tr adresinden e-Hizmetler / e-Sorgulamalar / Soyağacı Sorgulama hizmetini seçip e-devlet ile giriş yaparak ilgili hizmete ulaşılabilecek.