E-nabız ihalesini Bakan Yardımcısının oğluna

13 Aralık 2020 Pazar, 10:56

CHP Milletvekili Murat Emir, e-nabız işi dahil birçok Sağlık Bakanlığı ihalesinin, Sağlık Bakanlığı Yardımcılığına atanan Sabahattin Aydın'ın oğlunun ortak olduğu şirkete verildiği iddiasında bulundu. Emir, "İhalelerin hepsi yağlı ballı, ihalelerin hepsi davet usulü, hiçbiri gerçek ihale değil. Yargı bırakmadınız memlekette. Adalete de hesap vermeyebilirsiniz ama Allah'a nasıl hesap vereceksiniz?" diye sordu.

BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, Aydın'ın Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olduğu dönemde eşi Sibel Aydın'ın Bilbest Bilişim Sağlık adında bir şirket kurduğunu belirten Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Size bir olay anlatacağım. Sayın bakan iyi dinlesin, sayın bakan yardımcısı da bunu çok iyi dinlesin. Sabahattin Aydın, sayın bakanın çok sevdiği ve Medipol'den transfer ettiği bakan yardımcısı. Aydın, 2003'te Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olur. O sırada eşi Sibel Aydın bir şirket kurar. Şirketin adı Bilbest Bilişim Sağlık Limited Şirketi. Bu şirket Sağlık Bakanlığının yazılım işlerini almaya başlar. O sırada bu gündeme gelince Sibel Aydın, notere gider ve ortaklığını bitirir ve o sıradaki müsteşar yardımcısı üstündeki yükü atmış gibi görünür. Bize göre ahlaki açıdan uygun olmayan bir şey.

BU PARA HELAL Mİ?

CHP’li Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“O sırada bu işler yürür gider. 2010'da sayın Bakan Yardımcısı, müsteşarlığı bırakınca bu sefer aynı şirkete bu arada bakanlığın bütün kamu ihalelerini alan, milyon dolarları götüren bu şirkete bu sefer oğlu Muhammed İkbal Aydın tekrar ortak olur. Buradan ne anlıyoruz. Bu bir hülleli işlemdir. Yani müsteşar yardımcısı, eşinin, kendisinin, oğlunun malı götürdüğü fark edilmesin diye hülle yapmış ve birini atamış oraya. Görevi bitince de oraya tekrar oğlunu getirmiştir. Bu şirketin aldığı ihaleler saymakla bitmez. Hasta Yönetim Sistemi, Hasta Bilgi Sistemi, kamu bölge hastanelerinin ihaleleri, en son 2015'te e-nabız bu şirket tarafından yapılıyor. İhalelerin hepsi davet usulü, yağlı ballı, hiçbiri gerçek ihale değil. Şimdi bu para helal para mı? Çıkıp bu soruya cevap vermeyeceksiniz. Birçok soruma cevap vermediğiniz gibi. Yargı bırakmadınız memlekette.