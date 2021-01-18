E-okul'da karne notu nasıl görüntülenir?

18 Ocak 2021 Pazartesi, 16:15

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi sebebiyle karne notlarının dijital olarak verileceğini açıklamıştı. Buna göre okullarda birinci dönem karneleri E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde (VBS) 22 Ocak’ta erişime açılacak. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek. Peki E-Okul karne notu nasıl görüntülenir? İşte E-karne görüntüleme...

E-KARNE NOTLARI NASIL AÇILIR?

Öğrencilerin devamsızlık, sınav notu ve yıl sonu ortalaması gibi bilgilerinin yer aldığı E-Okul sistemine girmek için https://e-okul.meb.gov.tr/ internet adresini açmak gerekiyor. Belirlenen adreste sol tarafta "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ tarafta ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ve dah sonra ekranda istenen bilgileri girmeleri gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra, sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayıp, karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilmek mümkün.

Ayrıca 2020-2012 öğretim yılına dair birinci dönem sınav puanlarını görüntülemek isteyenler de, giriş yaptıktan sonra sol menüde bulunan "Öğrenci Bilgileri" bölümünün altındaki "Not Bilgisi" seçeneğini işaretleyerek, dönem sonu sınav notlarına ulaşabilir.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?

İlkokul, Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu için takdir teşekkür verilme sistemi:

İlköğretim kurumları yönetmeliğine göre takdir teşekkür hesaplama işlemi, liseye göre farklılık gösterebiliyor. İlkokul 4. sınıf ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarında, Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00 - 84.99 olanlar "Teşekkür", 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" belgesi ile ödüllendiriliyor.

İftihar belgesi ise, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrencilere ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokullarda ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından veriliyor. Kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından birini alan öğrenciye o eğitim ve öğretim yılı içinde teşekkür, takdir ve iftihar belgesi verilemiyor.

LİSE İÇİN TAKDİR TEŞEKKÜR VERİLME SİSTEMİ:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), son olarak takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi. Buna göre öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

İŞTE MEB TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLEN YÖNETMELİK BİLGİLERİ:

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

DERS NOTU ORTALAMA HESAPLAMA

Ders notu hesaplama işlemi, öğrencilerin dönem içerisindeki yazılı, sözlü, performans, proje gibi notların ortalaması bulunarak hesaplanır. Ortalama hesaplama işlemi notların toplamı, not sayısına bölümü ile bulunur.

Örnek hesaplama:

Türkçe 1. yazılı sonucu: 70

Türkçe 2. yazılı sonucu: 80

Türkçe 1. performans notu: 90

Türkçe 2. performans notu: 100

70 + 80 + 90 + 100 = 340 / 4 = 85 (4 rakamı toplam not sayısıdır.)

Ders notu ortalaması: 85 olacaktır.