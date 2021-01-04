'E-postalar küresel ısınmayı artırabilir'
Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen seyahat ve çalışma kısıtlamalarının, çevreye olumlu yansıdığına ilişkin birçok çalışma yapıldı. Fakat Covid-19 döneminde geçilen evden çalışma düzeninin, küresel karbon salımı üzerinde sanıldığı kadar olumlu etkisi bulunmayabilir.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre, CBS'in televizyon programı This Morning'in (Bu Sabah) sunucusu Mark Phillips, evden çalışırken de karbon salımını artırdığımızı belirtti.
Programda Birleşmiş Milletler'in raporunda kaydedilen, 2020'deki karbon salımı oranlarındaki düşüşün, küresel ısınmanın etkilerini azaltacak seviyede olmadığı ifade edildi.
Evden çalışmanın da bedelleri var. Ne kadar çok kişi evden çalışmaya geçerse, çevreye etkisi de aynı ölçüde artıyor.
Phillips, evden çalışma düzeninde daha da yoğun kullanılan e-postaların çevreye etkilerine ilişkin şunları söyledi:
Her e-posta ve mesaj, özellikle de 'Teşekkürler' ve 'Tamamdır' gibi kısa ve gereksiz gönderiler; ‘gönder' ya da ‘indir' butonlarına tıklamak veya Zoom üzerinden görüşme düzenlemek büyük güç enerjisi gerektiriyor. Bir yerlerde dev bilgisayarlar bu verileri depolayıp işlerken muazzam elektrik tüketiyor.
Sunucu daha sonra Britanya'daki bir araştırmaya da değinerek şöyle devam etti:
"Eğer ülkedeki herkes 'Teşekkürler' yazdığı e-postalardan bir tane daha az gönderse, 3 bin 500 arabanın yaratacağı karbon salımına eş değer bir zararın önüne geçilebilir. Bu sadece yaklaşık bir oran fakat temel prensip doğru."
Ayrıca Phillips 100 e-posta'nın yaklaşık 1.6 kilometre yol gitmekle aynı oranda karbon ayak izi bıraktığını da sözlerine ekledi.
En Çok Okunan Haberler
- AKP İl Gençlik Kolları Başkanı'ndan FETÖ paylaşımı
- SMA kampanyasını hedef aldı, yandaşlar destek çıktı
- Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki
- 'Siz neden ahlaksız olduğunuzu düşündünüz ki?'
- DP Millet İttifakı'ndan ayrılıyor
- SMA hastaları için yardım toplamak suç sayılıyor!
- Boğaziçi Rektörü'nün Türkçesini eleştirdi
- Milletvekili Beşiktaşlı yöneticileri yumrukladı
- Emekli maaşları için kanun teklifi
- Vallahi aç kaldık, topluyoruz
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- AKP İl Gençlik Kolları Başkanı'ndan FETÖ paylaşımı
- SMA kampanyasını hedef aldı, yandaşlar destek çıktı
- Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki
- 'Siz neden ahlaksız olduğunuzu düşündünüz ki?'
- DP Millet İttifakı'ndan ayrılıyor
- SMA hastaları için yardım toplamak suç sayılıyor!
- Boğaziçi Rektörü'nün Türkçesini eleştirdi
- Milletvekili Beşiktaşlı yöneticileri yumrukladı
- Emekli maaşları için kanun teklifi
- Vallahi aç kaldık, topluyoruz