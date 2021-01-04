'E-postalar küresel ısınmayı artırabilir'

04 Ocak 2021 Pazartesi, 09:42

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, CBS'in televizyon programı This Morning'in (Bu Sabah) sunucusu Mark Phillips, evden çalışırken de karbon salımını artırdığımızı belirtti.

Programda Birleşmiş Milletler'in raporunda kaydedilen, 2020'deki karbon salımı oranlarındaki düşüşün, küresel ısınmanın etkilerini azaltacak seviyede olmadığı ifade edildi.

Evden çalışmanın da bedelleri var. Ne kadar çok kişi evden çalışmaya geçerse, çevreye etkisi de aynı ölçüde artıyor.

Phillips, evden çalışma düzeninde daha da yoğun kullanılan e-postaların çevreye etkilerine ilişkin şunları söyledi:

Her e-posta ve mesaj, özellikle de 'Teşekkürler' ve 'Tamamdır' gibi kısa ve gereksiz gönderiler; ‘gönder' ya da ‘indir' butonlarına tıklamak veya Zoom üzerinden görüşme düzenlemek büyük güç enerjisi gerektiriyor. Bir yerlerde dev bilgisayarlar bu verileri depolayıp işlerken muazzam elektrik tüketiyor.

Sunucu daha sonra Britanya'daki bir araştırmaya da değinerek şöyle devam etti:

"Eğer ülkedeki herkes 'Teşekkürler' yazdığı e-postalardan bir tane daha az gönderse, 3 bin 500 arabanın yaratacağı karbon salımına eş değer bir zararın önüne geçilebilir. Bu sadece yaklaşık bir oran fakat temel prensip doğru."

Ayrıca Phillips 100 e-posta'nın yaklaşık 1.6 kilometre yol gitmekle aynı oranda karbon ayak izi bıraktığını da sözlerine ekledi.