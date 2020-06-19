E-postalarda güvenlik riskine dikkat!
NordLocker tarafından yapılan bir araştırma sonucu, e-postaların siber saldırılar için en popüler hedeflerden biri olduğu ve bir e-postanın hack'lenmesi durumunda e-posta içeriklerinin suçluların eline kolayca geçebileceği belirtildi.
NordLocker'ın yeni araştırmasına göre var olan büyük risklere rağmen, e-postalar halen kullanıcılar arasında dosya paylaşmanın en yaygın yöntemi olmaya devam ediyor. Firma, anonim olarak Birleşik Krallık ve ABD'de bin 400 kişi ile bir anket düzenleyerek, kullanıcıların dosya depolama ve paylaşma alışkanlıklarını inceledi. Bu anket araştırması sonucunda da ABD'de yüzde 58, Birleşik Krallık'ta yüzde 56 oranında kullanıcının dosyaları e-posta üzerinden paylaşmayı tercih ettiği ortaya çıktı.
NordLocker şifreleme uzmanı Oliver Noble, "E-postalar siber saldırılar için en popüler hedeflerden biri" diyerek, bir e-postanın hack'lenmesi durumunda e-posta ile gönderdiğiniz hassas belgeler veya özel fotoğraflar gibi tüm eklerin de suçluların ellerine geçebileceğini belirtti.
Birleşik Krallık ve ABD de dahil olmak üzere Dünya'nın pek çok yerinde insanların büyük bir çoğunluğu kişisel bilgisayarlarını eşleri, çocukları veya ebeveynleri de dahil olmak üzere diğer kişiler ile paylaşıyorlar. Ancak bir bilgisayara birden fazla kişinin erişiminin olması güvenlik risklerini arttırıyor ve kullanıcıların bir şekilde dosyalarını korumalarını gerektiriyor.
Ankete katılanların yüzde 75'i dosyaları için en azından bir koruma yöntemi kullandığını belirtirken, şifre koruması en popüler seçim olarak ortaya çıkıyor. Ayrıca NordLocker kullanıcıların sadece yüzde 16'sının dosyalarını korumak için şifreli bulut depolama kullandığını ve yüzde 12'sinin dosyaları bilgisayar üzerinde "manuel olarak" sakladıklarını söylüyor.
Kaynak: CHIP Online
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