Ebeveynleri cinsiyeti üzerinde anlaşamadı, külleri ikiye bölündü

21 Nisan 2021 Çarşamba, 12:22

Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth'te yaşayan ve kimliği açıklanmayan 15 yaşındaki trans genç, 4 Mart'ta intihar etti.

Aileyse çocuklarının cinsiyeti ve mezar taşına hangi ismi yazacakları konusunda anlaşmazlık yaşadı.

Baba, çocuğunun kimliğinde yazan adını kullanmak isterken anneyse gencin trans olduktan sonra almak istediği adı kullanmayı tercih etti.

Eyalette uygulanan yasalar kapsamında reşit olmayan kişiler her iki ebeveyninin de onayını almadan isimlerini değiştiremiyor.

Trans genç, yaşamını yitirmeden önce adını yasal olarak değiştirememişti.

Ayrıca gencin küllerinin paylaşılması da ebeveynler arasında tartışma yarattı.

Ebeveynler cenaze düzenlemeleri konusunda anlaşamayınca mahkemelik oldu.

Batı Avustralya Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada anne ve baba, çocuklarının küllerini bölüşme konusunda uzlaştı.

Öte yandan defin ruhsatında gencin kimlikteki ismine, kendisi anısına hazırlanacak herhangi bir levhadaysa her iki adına da yer verilecek.

Mahkemede genç için iki farklı cenaze töreni ve mezar taşı hazırlanmasına karar verildi.

Kaynak: Independent Türkçe