Ebru Akel ve Murat Güloğlu aynı projede: Yayın tarihi açıklandı

18 Temmuz 2021 Pazar, 14:45

Ekranların tanınan yüzlerinden sunucu Ebru Akel ve Murat Güloğlu, aynı projede buluşuyor.

'Bu Sabah' isimli ve hafta içi her sabah canlı olarak yayımlanacak olan programda, Türkiye ve dünyadan haberlerin yanı sıra güncel olaylar, gerçek hayat hikayeleri, gündem konuları ve hava durumu izleyiciyle buluşacak. Program, 26 Temmuz Pazartesi, saat 08.30 itibarıyla ekranda olacak.

HABERTÜRK'TEN AYRILMIŞTI

Son olarak, Habertürk'te Muharrem Sarıkaya ile birlikte 'Gün Başlıyor' programını sunan Murat Güloğlu, Haziran ayında kanalla yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Güloğlu, Habertürk TV'ye vedasını duyurduğu paylaşımında, şu ifadeleri kullanmıştı:

Sevgili Can Dostlarım! Evinizin Oğlu bugün Habertürk TV 'ye veda ediyor ...ama et tırnaktan ayrılmaz! Fazla ayrı düşmeden... Çok ama çok kısa bir zamanda... Yepyeni bir programla... Yine çok sevdiğiniz bir kanalda, sizlerle beraber olacağım Kavuşmak üzere... Mutluluk gölgeniz olsun Evinizin Oğlu Murat Güloğlu."

Sevgili Can Dostlarım!

Evinizin Oğlu bugün Habertürk TV 'ye veda ediyor... ama et tırnaktan ayrılmaz! Fazla ayrı düşmeden..

Çok ama çok kısa bir zamanda..

Yepyeni bir programla..

Yine çok sevdiğiniz bir kanalda beraber olacağız ??

Kavuşmak üzere ??#evinizinoglumuratguloglu pic.twitter.com/sahOmfRZ6C — Murat Güloğlu (@muratguloglu) June 25, 2021

EBRU AKEL SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sunucu Ebru Akel de, yakın zamanda başlayacak programı takipleriyle paylaştı. Akel, paylaşımına 'Buyrunuz efendim' notunu düştü.