Ece Üner’den önce kendisine teklif gittiği iddia edilmişti: Şebnem Sunar Küçük sessizliğini bozdu
Geçtiğimiz günlerde Show TV'den istifa eden Ece Üner'in Kanal D'de sunacağı yeni programı için önce Şebnem Sunar Küçük'e teklif götürüldüğü iddia edilmişti. Küçük, iddialara yanıt verdi.
Show Ana Haber Bülteni'ni 7 yılı aşkın süredir sunan Ece Üner, Show Haber ile yollarını ayırma kararı almış ve Kanal D ile anlaşmıştı.
Kanal D'den yapılan açıklamada "Ekranın güvenilir yüzü Ece Üner, izleyicisi ile çok yakında Kanal D’de buluşmaya hazırlanıyor. Deneyimli haberci yeni bir reality show formatı ile izleyici karşısında olacak. Ece Üner, çok yakında hafta içi her gün Kanal D’de…" ifadeleri kullanılmıştı.
Son olarak Ece Üner'in Kanal D ekranlarında sunmaya hazırlandığı kriminal programın ilk olarak Şebnem Sunar Küçük’e teklif edildiği iddiaları ortaya atılmıştı. Ünlü sunucu, bu iddialara yanıt verdi.
'YAPIMCI İLE ANLAŞAMADIK'
Medyaradar’a açıklamada bulunan Şebnem Sunar Küçük, “Bahsi geçen program 18 Mart 2021 tarihinde bana teklif edildi. Program formatının bana uygun olmadığını düşündüğümden dolayı yapımcı ile anlaşamadık. Durum bundan ibarettir” ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Show Ana Haber’i bırakıp Kanal D gündüz kuşağına geçerek büyük ses getiren Ece Üner’in hazırlandığı kriminal program için daha öncesinde Şebnem Sunar Küçük ile el sıkılışdığı iddia edilmişti. İddiaya göre Ece Üner’in bu gelişmelerden habersiz olduğu, sadece yapımcı ve kanalın Üner ismi ağır basınca Şebnem Sunar Küçük’ten vazgeçtiği ileri sürülmüştü.
2018’DE ATV’DEN AYRILMIŞTI
ATV’de 25 yıl boyunca haber merkezinde görev yapan, yıllarca ana haberi sunan Şebnem Sunar Küçük, 2018 yılında kanalla yollarını ayırmıştı.
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