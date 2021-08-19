Ebru Şallı'nın eşini arayan haciz memurları eski eşiyle karşılaştı
Eski manken Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş'a ulaşmaya çalışan haciz memurları, Harun Tan'ı karşılarında buldu.
Eski manken Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş, bir bankadan çektiği 30 milyon lira kredinin 1 milyon 500 bin lirasını ödemeyince hakkında icra işlemleri başlatıldı.
Haciz işlemleri için polis ve avukatlar, Akkuş'un Arnavutköy'deki iş yerine gitti. Ancak Uğur Akkuş'u iş yerinin kapalı olduğu görüldü. Bunun üzerine eşi Ebru Şallı'nın adresine gidilmesine karar verildi.
Ebru Şallı'nın kayıtlarda görülen Beşiktaş'taki adrese gidildiğinde ise haciz memurlarına kapıyı Şallı'nın eski kocası Harun Tan açtı. Yapılan incelemede Ebru Şallı'nın Harun Tan'dan ayrıldıktan sonra ikamet kaydını değiştirmediği tespit edildi. İcra memurları ve avukatları adreslerde tutanak tuttuktan sonra ayrıldı.
Video Haberler
- Rus mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
- Meriç Köprüsü'nden atlayan köpeği için nehre daldı
- Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada
- 1800 yıldır korunuyor... İlk kez görüntülendi
- Saksıda kenevir yetiştirirken yakalandı
- Utanmazlar! Taliban'ı övenler, Atatürk'ü sansürledi
- ATM’de işlem yaparken baltalı saldırıya uğradı
- Erdoğan'ı dinleyenler şaşırdı
- Afrin’e füzeli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
- Sulama kanalında ATV ile sörf yaptı
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesinden 'Sinovac' itirafı
- A101, ŞOK ve BİM hakkında çarpıcı rapor
- Ceyhan'dan Alçı'ya zehir zemberek yanıt
- Saray'da 'Atatürk' sansürü!
- İmamoğlu, iddialar üzerine harekete geçti
- Kabil'den yürek burkan görüntüler
- Uğur Dündar'dan Nagehan Alçı'ya gönderme
- 4 parti baraj altında! İşte liderlerin başarı puanı
- Peker'den, AKP'li Külünk'e 'Kaseti yayınlarım' tehdidi!
- Atlantik'te büyük facia: Çok sayıda ölü var