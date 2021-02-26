Ebu Simbel tapınakları sanal turla ziyarete açıldı

26 Şubat 2021 Cuma, 03:00

Ebu Simbel tapınakları, Yukarı Mısır’daki Nasser Gölü kıyısında, Firavun II. Ramses döneminde yaklaşık MÖ 1264’ten kalma iki büyük kaya tapınağından oluşuyor.

Mısır’ın en güçlü firavunlarından biri olan II. Ramses’in tapınağı, Nil kıyısındaki kumtaşından dağa oyulmuştu ve yapımı yaklaşık 20 yıl sürmüştü.

İngilizlerden bağımsızlığını 1956 yılında elde eden Mısır, 1960’lı yılların ortalarında Asvan Barajı’nı yapmaya başladı. Bu barajın yapımı sırasında daha önceden Nasser Gölü’nün hemen kıyısında bulunan Ramses ve Nefertari tapınaklarının su altında kalma tehlikesi doğdu. Bunun üzerine bu iki tapınak sekiz yıllık bir çalışma sonucunda göl kıyısından tepeye taşındı.

Korosko’nun (modern Kurusku) güneyinde, Nil’in batı kıyısında bir kumtaşı kayalığına oyulmuş olan tapınaklar, 1813’te araştırmacı Johann Ludwig Burckhardt tarafından yeniden keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmiyordu. İlk olarak 1817’de erken Mısırbilimci Giovanni Battista Belzoni tarafından araştırıldı.

20 metrelik Ramses figürleri, ana tapınağın girişinin her iki yanında olmak üzere uçurumun girintili yüzüne yerleştirilmişti. Ayaklarının etrafına oyulmuş, Ramses’in çocuklarını, kraliçe Nefertari’yi ve annesi Muttuy’u temsil eden küçük figürler vardı. MÖ 6. yüzyılda Mısır’a hizmet eden Yunan paralı askerler tarafından sütunlara kazınmış grafitiler, Yunan alfabesinin erken tarihine dair önemli kanıtlar sağladı.

Yeni interaktif sanal ortam, Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı tarafından yaptırıldı ve daha önce Sakkara nekropolünde Wahty Mezarı’nın benzer bir sanal ortamını yayımlayan 3B gerçeklik tarama uzmanı nav-3d tarafından oluşturuldu.

Ebu Simbel tapınaklarını ziyaret etmek için buraya bakılabilir.

Kaynak: Arkeofili