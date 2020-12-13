Eczacıbaşı VitrA Çanakkale'de çok rahat
Eczacıbaşı VitrA - Çan Gençlik Kale Spor: 3-0
SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu
HAKEMLER: Ebru Kaya, Akif Altın
ECZACIBAŞI VİTRA: Elif, Hande, Yasemin, Boskovic, Saliha, Beyza, Simge (L), Fatma.
ÇAN GENÇLİK KALE SPOR: Souza, Hande Naz, Ana, Braga, Nur, Sıla, Dilara (L), Işıl, Elif, Simay, Dilan.
SETLER: 3-0 (25-22, 25-17, 25-20)
SÜRE: 83 dakika (29, 25, 29)
Misli.com Sultanlar Ligi 22'nci hafta mücadelesinde Çan Gençlik Kale Spor'u konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 25-22, 25-17 ve 25-20'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.
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