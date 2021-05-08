Eczacıbaşı VitrA, McKenzie Adams'ı kadrosuna kattı
Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, ABD'li smaçör McKenzie Adams’ı transfer etti.
Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, ABD'li smaçör McKenzie Adams’ı transfer etti.
Kulübün internet sitesinde konuşan 29 yaşındaki sporcu, "Büyük hedefleri bulunan bir takımın oyuncusu olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Elimden gelen her şeyi yapmak ve gelecek sezon takımıma katkıda bulunmak için sabırsızlanıyorum." dedi.
2015 yılında Porto Riko’nun Indias de Mayagüez takımında profesyonelliğe adım atan ABD'li oyuncu, sırasıyla PTSV Aachen (2016-2018), SSC Palmberg Schwerin (2018-2020) ve Imoco Volley Conegliano (2020-2021) takımlarında forma giydi.
Adams, kariyeri boyunca 2 kez Almanya Süper Kupası, birer kez de Almanya Kupası, İtalya Süper Kupası, İtalya Kupası, İtalya Ligi ve 2021 Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı.
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