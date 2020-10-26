Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank maçı hazırlıklarına devam ediyor

Misli.com Sultanlar Ligi 12. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank’ı konuk edecek.

İHA
26 Ekim 2020 Pazartesi, 11:03
Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank maçı hazırlıklarına devam ediyor
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Misli.com Sultanlar Ligi 12. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank’ı konuk edecek.
Voleybol severlerin ilgiyle takip ettiği derbi öncesi görüşlerini aktaran turuncu-beyazlıların başantrenörü Marco Motta, "Önümüzde yine zorlu bir maç var. Tamamen buna odaklanmış bir şekilde, salı günü kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank derbisi yarın saat 18.30’da, Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak.


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