Eczacılardan maske uyarısı: 41 marka ve model güvensiz

20 Nisan 2021 Salı, 12:06

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, Bakanlığın, güvensiz olduğu tespit edilen 41 maskeye ait marka, model ve seri numaralarının Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi(GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşması üzerine açıklama yaptı. Saydan, "Eczanelerdeki maskeler Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilmektedir. Eczanede standartlara aykırı maske bulunması mümkün değildir" diyerek şu uyarıları yaptı:

"Kaliteli bir maskenin ambalajında gerekli belge ve izinlere sahip olduğunu gösteren ibareler ile CE işareti bulunur. Diğer detay ise filtrasyon sistemidir. Bu noktada 3 katlı maskeler her zaman daha avantajlıdır. Çünkü 3 katlı maskelerin orta katında çoğunlukla filtre görevi gören bir malzeme bulunur. Maskelerde burun kısmında bir tel bulunması son derece önemlidir. Kalitesiz maskelerin çoğunda bu tel bulunmaz maske yüze tam oturmadığı için koruma sağlamaz ve kullanım sırasında bu kısım burun üzerine tam olarak yerleştirilmelidir. Aksi halde maskenin kenarlarında boşluklar kalır ve bu boşluklardan zararlı mikroorganizmalar girip çıkabilir.”

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan

"SAĞLIK ÜRÜNLERİNE ECZANELERDEN ULAŞILMALIDIR"

Saydan, "Maskelerin yaygın kullanılması ve zorunlu olması sonucu ulaşımı kolaylaşmış fakat güvenilirliği de azalmış durumda" sözleriyle, sağlıkla ilgili her türlü ürünün her zaman eczanelerden halka ulaştırılması gerektiğini bildirdi. Saydan, "Kanser, organ nakli ve kan hastalıkları benzeri bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananların N95, FFP2,FFP3 maskelerini eczanelerden reçete karşılığında temin edebileceklerini" bildirdi. Saydan, bu tip maskelerin internet üzerinden ve eczane harici yerlerden alınmasının sakıncalı olduğunu vurguladı.