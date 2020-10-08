'Edebiyat Otobüsü' şehir şehir gezmeye devam ediyor

08 Ekim 2020 Perşembe, 19:41

Daha önce Fethiye ve Marmaris Kitap Günleri’nde yerini alan Edebiyat Otobüsü cuma günü Aydın’da olacak.

Edebiyat Atölyesi Dergisi’nin halkla yazarları bir araya getirmek amacıyla hayata geçirdiği Edebiyat Otobüsü etkinliklerinin Aydın Efeler Belediyesi tarafından sunulan programına yazarlar Barış İnce, Neslihan Yiğitler ve Berçem Akbaş katılacak. Aydın Kent Meydanı’ndaki etkinliğin başlama saati ise 16.00.

Kültür ve sanatın şehirler için önemini vurgulayan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Bu tür etkinliklerimizin sayısını artırmamız gerekiyor. Her şehrin ihtiyacı olduğu gibi Efeler’in de sanata ve kültüre ihtiyacı var. Efeler Belediyesi olarak bu tür organizasyonları her zaman destekliyoruz” diye konuştu.



